Silahlı Şüpheli Motosikletli Yunus Ekibi Tarafından Yakalandı

Arnavutköy'de, bir kişinin başına silah dayayan şüpheli, motosikletli yunus ekiplerince kovalamaca sonucunda gözaltına alındı.

Yemek molası sırasında çevreden gelen sesleri duyan motosikletli yunus ekipleri, hemen harekete geçti.

Olay yerine ulaşan ekipler, silahlı şüphelinin bir kişinin başına tabanca dayadığını görerek, duruma müdahale etti.

Bu sırada polisleri görünce kaçan şüpheli kısa süren kovalamacanın ardından bir sokakta yakalandı.

Kimliği belirlenen İ.T'nin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 5 fişek ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin "mala zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.

Başına silah dayanan C.K. hakkında ise "iş yerinden hırsızlık", "kaybolmuş veya ele geçmiş eşya hakkında tasarruf" ile uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle daha önce işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelinin kovalamaca sonucunda yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.