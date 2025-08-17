Silahlı Saldırıya Uğrayan Taksicinin Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

EYÜPSULTAN'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksici Sefer Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Kaya'nın taksicilik yapan ağabeyi, "Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor" dedi.

Olay dün gece saat 22.00 sıralarında Kemerburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sefer Kaya kullandığı 34 TBC 07 plakalı taksi ile Selanik Bulvarı üzerine geldiği esnada, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırının ardından taksi şoförü Kaya kanlar içinde kalırken, şüpheliler de hızla olay yerinden kaçtı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan taksi şoförü Kaya'ya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen taksi şoförü Kaya hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'na götürülen Sefer Kaya'nın cenazesi, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin Hadımköy'deki Deliklikaya Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

'ÖNÜNÜ KESMİŞLER, GASP ETMEK İSTEMİŞLER'

Sefer Kaya'nın taksicilik yapan ağabeyi Sinan Kaya, "İki kardeş el ele verdik, omuz omuza verdik. Bütün rüzgarlar karşımıza aldı. Gece demeden, gündüz demeden çalıştık. Tabii herkesin olduğu gibi maddi sıkıntılar bizde de vardı. Önemli değil. Omuz omuza verip çalışıyorduk. Ben tehlikeli bir yere gidersem abime canlı konu paylaşıyorum. O tehlikeli bir yere giderse canlı konum paylaşıyor. Ben ve abim her gün sabah evimizden çıkarken, diğer taksicilerin, İstanbullu taksicilerin yaptığı gibi ellerimizi açıyoruz, helallik istiyoruz ailemizden. Akşam gelmeyecek gibi hareket ediyoruz. Abim de ben de çocuklarımızın gözüne baktığımız zaman akşam bir daha gelmeyecek gibi gidiyoruz evimizden. Bu abimizin son helalliği oldu. Son gidişi oldu. Bu taksici ölümlerine neden bir son verilmiyor? Bu bizim kaderimiz mi? Yıllarca oda başkanları neden sesini çıkartmıyor? Kabin istedik, yok. Panik butonu yarım yamalak taksilerde var. İstanbul'da var 30 bin tane taksi. Belki 2 bin tanesinde panik butonu var. Biz kefenimizle evimizden çıkıyoruz. Çok şey istemiyoruz. Biz evden kefenimizle çıkmak zorunda değiliz. Ne oldu? Arkada iki yetim kaldı. Emek veriyoruz. Birisi çıkıyor karşımıza silahı, namluyu doğrultuyor. Mesele para değil aslında. Giden bir can oldu. Benim abim normalde o saatte bu kadar çalışmaz. 20.00 olur, en geç 21.00'da eve gider. Mesela havalimanına giden, uzun yola giden bir yolcusu vardır, götürür. En geç 21.00'da evine geliyor. Dün akşamı ben de anlamıyorum. Dün akşam önünü kesmişler, gasp etmek istemişler" dedi.