Son dakika haberleri: ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ağır yaralandı. Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda ağır yaralanan Yazmacı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazmacı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. AA / Reşit Dağ - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri: ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.