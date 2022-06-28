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Son dakika haberleri: ŞANLIURFA - Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi ağır yaralandı

AA - Reşit Dağ - Güncel
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Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı, ağır yaralandı.

Yazmacı'nın kullandığı otomobile Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda ağır yaralanan Yazmacı, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yazmacı, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Reşit Dağ - Güncel

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