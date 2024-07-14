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Silahlı saldırıya uğrayan eski Başkan Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor

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ABD eski Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde silahlı saldırıya uğraması sonucu yaralanmasının ardından Trump destekçileri, New York'ta bulunan Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polis güvenlik önlemleri alırken, kalabalık Trump'ın tedavisinin ardından evine gelmesini bekliyor.

- Silahlı saldırıya uğrayan eski Başkan Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor

NEW YORK - ABD eski Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında kulağından yaralanmasının ardından Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Olay, sonrası arka arkaya yapılan açıklamalar ABD ve dünya medyası tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Trump destekçileri sosyal medya üzerinden New York 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polisin Trump Tower'ın önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlemleniyor.

Şu anda Trump Tower'ın önünde toplanan kalabalık yaralanan Trump'ın tedavisinin ardından burada bulunan evine gelmesini beklediklerini belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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