Silahlı saldırıya uğrayan doktor hayatını kaybetti

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'de doktor Naim Ünsal tabancayla vurularak öldürüldü, atlarına bakıcılık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Acıpayam Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile M.A arasında Yukarıçamlık Mahallesi Çamlık Caddesi'nde tartışma çıktı. M.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal, yere yığıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Ünsal'ın cenazesi, görev yaptığı Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yeri yakınındaki ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

M.A'nın, Dr. Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.

Operasyonları ve at sevgisiyle tanınıyordu

Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.