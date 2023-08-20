Silahlı saldırıdan kaçarken otomobiliyle evin çatısına devrildi

ZONGULDAK'ta kendisine yönelik düzenlenen silahlı saldırıdan kaçan Okan Ç.'nin kullandığı otomobil, bir evin çatısına devrildi.

ZONGULDAK'ta kendisine yönelik düzenlenen silahlı saldırıdan kaçan Okan Ç.'nin kullandığı otomobil, bir evin çatısına devrildi. Polis olay yerinde 15 adet boş mermi kovanı bulurken, vücuduna kurşun isabet etmeyen Okan Ç. hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kilimli ilçesi Güney Mahallesi Şehit Er Turan Aksu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Okan Ç., marketten çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 33 VV 377 plakalı otomobiline binen Okan Ç., geri manevra yapıp olay yerinden kaçmak istediği sırada, aracıyla yolun alt kısmında bulunan evin çatısına devrildi. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Okan Ç., durdurduğu seyir halindeki ambulansa binerek, hastaneye kaldırıldı. Okan Ç.'nin vücuduna mermi isabet etmediği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

15 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 15 adet boş mermi kovanı tespit etti. Devrilen otomobil evin çatısından vinç yardımıyla kaldırıldı. Evin çatısında ve otomobilde hasar meydana geldi.

Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.