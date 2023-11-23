Ankara'da bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kişiden birinin Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu iddia edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Silahlı saldırıda yaralananlardan birinin suç örgütü elebaşı Ayhan Bora Kaplan'ın adamı olduğu iddia edildi

ANKARA - Ankara'da bir restoranda meydana gelen silahlı kavgada yaralanan iki kişiden birinin Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu iddia edildi. Korku dolu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Kasım sabahı saat 05.00 sıralarında Çankaya ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde yer alan bir restoranda meydana geldi. Restorana giren bir grup kalabalık, masada oturan diğer gruba tabancalarla ateş etti. Olayın ardından saldırgan grup kaçarak uzaklaşırken, gruptakilerden birisi geri dönüp tekrar ateş etti ve kaçtı. Dükkandakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildi. Öte yandan, yaralılardan birinin suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan S.S. olduğu ileri sürüldü.