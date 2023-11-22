SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN SPOR KULÜBÜ BAŞKANI, TOPRAĞA VERİLDİ
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Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç'in (44) cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel