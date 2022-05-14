Silahlı saldırıda yaralanan Songül: Annemin öldüğünü Anneler Günü'nde öğrendim - Haberler

DİYARBAKIR'da bayram ziyareti dönüşü otomobillerine düzenlenen silahlı saldırıda annesi Garibe (42) ile ablası Nayime Dağ'ı (18) kaybeden, babası Abdurrahman Dağ (48) ve 6 ile 13 yaşlarındaki kardeşleriyle birlikte yoğun bakımda tedavi gören Songül Dağ (14), hayati tehlikeyi atlattı. Taburcu olan Dağ, "Annemin öldüğünü bilmiyordum, Anneler Günü'nde öğrendim. Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum. Bu adalet değil" dedi.

Olay, 3 Mayıs'ta, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Akrabalarından bayram ziyaretinden dönen 6 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ ile çocukları Nayime, Mahir (6), Mehmet (13) ve Songül Dağ yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Garibe ve Nayime Dağ'ın cenazeleri Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili 6 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer 5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.