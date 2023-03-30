Silahlı saldırıda ölen muhtarın babası ile üvey kardeşi tutuklandı (2)

MUHTARIN VURULMA ANI KAMERADA

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kıbalı Mahallesi Muhtarı Behçet Şenbayram'ın saldırıya uğradığı anlar bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 27 Mart'ta Viranşehir'de meydana gelen olayda muhtar Behçet Şenbayram, gece evinin bulunduğu binaya girdiği sırada kendisini takip eden kişilerce tabancayla ateş açılıp sırtından vuruldu. Saldırıya uğrayan Şenbayram, üzerinde taşıdığı silahı çıkartıp, yaralı halde merdiven arasında siper aldı. Bir süre sonra silah seslerini duyan apartman sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı muhtarı Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Muhtar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili muhtarın babası Hidayet Şenbayram ile üvey kardeşi Necmettin Şenbayram çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.