Silahlı saldırıda ölen mobilyacı toprağa verildi

ADANA'nın Kozan ilçesinde gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren mobilyacı Zafer Çamur'un (50) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak'ta meydana geldi. Evde otururken duyduğu gürültü üzerine dışarı çıkan 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Tüfekle göğsünden yaralanan Çamur, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.