Silahlı saldırıda öldürülen Burak'ın cinayet şüphelilerinden 1'i yakalandı (2)

TUTUKLANDISamsun'un Canik ilçesinde tabancayla başından ve dizinden vurularak öldürülen Burak Kasap'ın cinayet şüphelilerinden Ebubekir K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI

Samsun'un Canik ilçesinde tabancayla başından ve dizinden vurularak öldürülen Burak Kasap'ın cinayet şüphelilerinden Ebubekir K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.