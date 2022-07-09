Bakan Kurum, Şehit Piyade Uzman Çavuş Koca'nın babaevinde taziyede bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un taziye ziyaretinde bulunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şehit yakınlarına başsağlığı dilemesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un taziye ziyaretinde bulunması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un şehit yakınlarına başsağlığı dilemesi Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua KONYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca'nın Çumra ilçesindeki babaevinde taziyede bulundu. Kurum, şehidin babası Bayram ve ağabeyi Ali Koca'ya başsağlığı diledi. AA / Mustafa Tugay Kılıç - Güncel Güncel Haberler

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