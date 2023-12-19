Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bandırmalı gazeteci Cihan Hayırsevener, vefatının 14'üncü yılında anıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde görev yaptığı gazetesine gittiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen gazeteci Cihan Hayırsevener, ölümünün 14'üncü yılında Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti'ndeki etkinlikte anıldı.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen lokma hayrına, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak ile çok sayıda gazeteci katıldı.

Etkinlikte, Hayırsevener'in meslektaşları, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde "Öldürülen Gazeteciler" anısına oluşturulan odada bir araya gelerek onu andı.

Programda konuşan Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Cihan Hayırsevener, Balıkesir basınının cesur kalemlerinden biriydi. Ülkemizin ve milletimizin çıkarları noktasında kalemini kullanan, beynini yoran gazeteciydi. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasından korkan, karanlıktan beslenenlerin planladığı kalleşçe saldırıda şehit düştü. Ölüm emrini verenleri, tetiği çekenleri, insanlık dışı eylemi organize edenlere yardım ve yataklık edenleri bir kez daha lanetliyoruz. Bugüne dek öldürülen bütün meslektaşlarımızı hüzünle anıyoruz."