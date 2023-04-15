SİLAHLI SALDIRIDA ESKİ MUHTAR ÖLDÜ, OĞLU YARALANDI

ÇORUM'da alacak verecek kavgasında silahlı saldırıya uğrayan eski muhtar Seyit Aktaş (67) hayatını kaybetti. Oğlu Murat Aktaş (38) ise yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Çorum merkez İğdeli köy girişinde meydana geldi. İddialara göre, Ahmet T.(35) ve Ömer T.(29) daha önceden alacak verecek dolayısı ile husumetli oldukları eski köy muhtarı Seyit Aktaş ve Murat Aktaş ile karşılaştıkları sırada aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet T. üzerinde bulunan tabanca ile Seyit Aktaş ve oğlu Murat Aktaş'a ateş edip yaraladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba Seyit Aktaş kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu Murat Aktaş'ın ise tedavisi sürüyor.

Olay sonrası şüphelilerden Ömer T., gözaltına alındı. Kaçan Ahmet T'in yakalanması için çalışmalar sürüyor.(DHA)