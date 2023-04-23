Silahlı saldırıda eşi ile kızı öldürülen baba: Bize bayramda cehennemi yaşattılar

DİYARBAKIR'da geçen yıl Ramazan Bayramı'nda eşi Garibe Dağ (42) ile kızı Nayime Dağ'ın (18) öldüğü silahlı saldırıya ilişkin önceki gün yakalanıp tutuklanan E.H. ve diğer faillerin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen Abdurrahman Dağ (48), "Çünkü eşim ile kızımı geçen sene bayramın 2'nci günü katlettiler. Bize bayramda cehennemi yaşattılar. 1 yıldır bunların yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyordum" dedi.

Olay, geçen yıl 3 Mayıs'ta Bağlar ilçesi kırsal Buyuransu Mahallesi çıkışında meydana geldi. Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretinden dönen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu 34 DUG 48 plakalı otomobile ateş açıldı. Çapraz ateşe tutulan otomobildeki Garibe ve Abdurrahman Dağ ile çocukları Nayime (18), Mahir (6) ve Songül Dağ (14) ağır yaralandı. Yaralılardan Garibe Dağ ile kızı Nayime kurtarılamadı. Çalışma başlatan jandarma, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı. Jandarma ayrıca olayın şüphelisi olarak 'tasarlayarak adam öldürme', 'kasten adam öldürme, 'hırsızlık' ve 'ruhsatsız ateşli silahlara mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 7 ayrı kaydı bulunan E.H.'yi belirledi. Operasyon ile saklandığı adreste 21 Nisan'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü yakalanan E.H. de tutuklandı.

Bu sene bayramı yaşayamadıklarını belirten Dağ, "Bize bayramda cehennemi yaşattılar. 1 yıldır bunların yüce Türk adaletine teslim edilmelerini bekliyordum. Bunlara en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum. Bu 3 firariden 1 tanesi, dün yakalandı. Geride kalan 2 firari daha var. Bir an önce o 2 firarinin de yakalanmasını istiyorum. Ben ve çocuklarım, bir nebze de olsa sevindik. En azından çocuklarımın katili yakalandı ve devletim tarafından cezalandırılacak. Şüphemiz yoktur. Bu sevincin yarısını yaşadık. Eğer diğer firariler de yakalansa en azından gönlümüz ferahlanacak. Ben ve çocuklarım en azından diyeceğiz ki; bu insanlar, cezasız kalmayacak. En büyük talebim; bu dışarıda kalan 2 firarinin de yakalanmasıdır" diye konuştu.