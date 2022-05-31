Silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

Rize'de silahlı saldırıda Afgan uyruklu bir kişiyi öldüren, biri Afgan 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde iki gün önce çıkan tartışmada silahla ateş ederek Afgan uyruklu Uzay Ulvi'yi öldüren, Davut Mirzai ve Murat Kurt'u da yaralayan G.T, jandarmadaki işlemlerin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.