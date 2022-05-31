Silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren, 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı

Rize'de silahlı saldırıda Afgan uyruklu bir kişiyi öldüren, biri Afgan 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Rize'de silahlı saldırıda Afgan uyruklu bir kişiyi öldüren, biri Afgan 2 kişiyi de yaralayan zanlı tutuklandı.

Pazar ilçesine bağlı Elmalık köyünde iki gün önce çıkan tartışmada silahla ateş ederek Afgan uyruklu Uzay Ulvi'yi öldüren, Davut Mirzai ve Murat Kurt'u da yaralayan G.T, jandarmadaki işlemlerin ardından Pazar Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlı, "kasten adam öldürmek ve yaralamak" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Murat Kurt Afgan Uzay Rize Güncel Haberler

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