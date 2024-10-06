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Silahlı Saldırı Sonrası Fatma Özdemir'in Cenazesi Defnedildi

Silahlı Saldırı Sonrası Fatma Özdemir'in Cenazesi Defnedildi
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Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 27 yaşındaki Fatma Özdemir'in cenazesi, Köseilyas Mezarlığı'nda defnedildi. Olayda E.U. isimli saldırgan, iki gün önce çay ocağında ateş açarak bir kişiyi öldürmüş, diğerlerini yaralamıştı.

Tekirdağ'da uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fatma Özdemir'in cenazesi defnedildi.

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinden yakınları tarafından alınan Özdemir'in (27)??????? cenazesi, Köseilyas Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Cezaevindeki baba Kemal Özdemir jandarma nezaretinde getirildiği evinde Anne Türkan Özdemir ile taziyeleri kabul etti.

Özdemir'in cenazesi, Köseilyas Mezarlığı'nda ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, 2 gün önce Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, saldırı sonucu Barkın Percin yaşamını yitirmiş, Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı.

Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, şüphelinin teslim olurken yere attığı silahın ateş alması sonucu bir polis memuru yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
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