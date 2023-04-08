Silahlı saldırı sonrası aracıyla hastaneye giderken kaza yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Gasp, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan hükümlü olanlar arasında 38 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Hakan Ö. ve 25 yıl hapis cezası kesinleşen Mehmet A. da bulunuyor.

GÜNGÖREN'de silahlı saldırı sonrası aracıyla hastaneye gitmek isterken kaza yapan Temel Akbulut(43) vuran Muhammet E.Ç.(42) yakalandı. Olayın ikili arasında alacak verecek tartışması sonucu meydana geldiği belirlendi. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA SANILDI CİNAYET ÇIKTI

Güngören, Güneştepe mahallesinde 6 Nisan saat 02.15'de meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar bir trafik kazası meydana geldiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin direksiyonunda bulunan Temel Akbulut'u hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Temel Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kaza yüzünden bir çok yarası bulunan Temel Akbulut'un tabancayla vurulduğu belirlendi.

ŞÜPHELİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN BULUNDU

Poliste işlemleri tamamlan şüpheli Muhammet E.Ç. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.