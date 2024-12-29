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Silahlı Saldırı: Seydişehir'de Bir Kişi Yaralandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.S.B. hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin sağlık durumu iyi, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Haciseyitali Mahallesi 153096 sokakta bulunan evine girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla yaralanan M.S.B, kendi imkanları ile gittiği Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sol omzundan yaralandığı tespit edilen M.S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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