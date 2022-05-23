Silahlı saldırı kamerada: "Harun çık dışarıya" diyerek ateş etti

40 yaşındaki Harun Kutay, evinde arkadaşlarıyla oturduğu esnada komşusu tarafından dışarıya çağırıldı. Salonun camından dışarıya bakan Kutay'a kimliği belirsiz bir şahıs, "Harun dışarıya gel" diye bağırdı. Kutay'ın kapıyı açamadığı için dışarıya çıkamaması sonrası şahıslardan biri silahını çekerek ateş açtı.

"HARUN DIŞARIYA ÇIK" DİYEREK ATEŞ AÇTI

Kurşunun mutfak kapısına isabet etmesi sonucu Kutay yara almadan kurtulurken, evdekiler de büyük panik yaşadı. Olayın ardından Kutay'ın ihbarı üzerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"KURŞUN KAPIYA DENK GELDİ"

Olayı anlatan Harun Kutay, "Olay günü 2 misafirimle evin salon kısmında oturuyorduk. Benim Erdal isimli bir komşum var, beni dışarı çağırdı. Ben de mutfaktaki kapıdan yukarı doğru baktım. Bakınca tekrar beni ısrarla yukarı çağırdı. Ben de evde misafirlerim olduğunu, gelemeyeceğimi söyledim. Misafirlerim var çıkamam demem üzerine arkadan gelen başka bir şahıs bana ateş etti. Bir el ateş etti ve ben de geri çekildim, kurşun kapıya denk geldi. Daha sonra polisi aradım ve onlar gelene kadar da yukarı çıkmadım" dedi.

"SORUN YAŞAYAN ÇALIŞANLARIN GİDİP ŞİKAYETÇİ OLSUN"

"Bunu kimin yaptırmış olacağına dair şüphem var" diyen Kutay, "Ben 6 ay boyunca bu şüphelendiğim kişinin iş yerinde çalıştım. 6 ay sonunda ben bu işyerinde bir müdürle tartıştım ve bu tartışmadan ötürü bu adam bana bir husumet besledi. Yani ortada bir namus davası ya da başka bir şey yok ama bu adam iş yerinden sorunlu ayrılan kişileri tehdit ediyor, hatta kişilerin hayatıyla oynuyor, benim hayatımla oynadığı gibi. Benim motosikletim çalındı, ben bu konuda da bu kişiden şüpheleniyorum, bu kişinin çaldırdığını düşünüyorum. Bahsettiğim kişi iş yerinden problemli ayrılan kişilerin ailesine varana kadar, maddi imkanları ve sosyal çevresini kullanarak bir şekilde zarar veriyor. Ben buradan kamuoyuna ve korkup şikayet etmeyen personele sesleniyorum, hiçbir şekilde korkmayın, şikayet edin. Benim gibi sorun yaşayan çalışanların gidip şikayetçi olmasını rica ediyorum çünkü bu kişi insanların hayatıyla oynuyor" ifadelerini kullandı.

"BENİ SÜREKLİ TAKİP EDİYORLAR, PSİKOLOJİMİ ALT ÜST ETTİLER"

Kutay, "Bahsettiğim kişi bir motokurye firmasının sahibi. Benim asıl işim muhasebeciliktir. Ekstra bir gelir olsun diye bu işyerine girdim fakat keşke girmeseydim. Benim hayatımla oynadı ve oynamaya devam ediyor, daha fazla ileriye gitmesine müsaade etmeyeceğim için medyaya yansımasını istedim. Lütfen, Allah rızası için bu adama bir dur deyin. Beni sürekli takip ediyorlar. Benim psikolojimi alt üst ettiler. Ben bunları yaşıyorum ve çevrem, ailem de buna şahit" diye konuştu. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel