Silahlı saldırı düzenleyenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 17.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Şehit Mustafa Göksal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede motosikletle ilerleyen Berat Çetiner ile Seymen Cantürk, kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan A.Y. ile karşılaştı. Çetiner ile Cantürk'ün doğrudan tabancayla ateş açtığı A.Y. de tabancayla karşılık verdi. A.Y.'nin silahından çıkan kurşunlar Çetiner'in başına ve Cantürk'ün vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Çatışmadan yara almadan kurtulan A.Y. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cantürk ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetiner ve Cantürk'ün cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Çevrede çalışma yapan polis ekipleri, A.Y.'yi kısa sürede yakaladı. A.Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.