İstanbul'da Polis Şehit Oldu, İki Ayrı Cinayet Olayında Gözaltılar

(İSTANBUL)- İstanbul Ümraniye Ihlamurkuyu'da pazar gecesi polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit olmasıyla sonuçlanan çatışmada bir polisin silahını kaparak ateş açan ve 26 ayrı suç kaydı olduğu halde dışarıda dolaştığı ortaya çıkan Yunus Emre Geçti'nin kuzeni K.G. de silahlı görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca gözaltına alındı. K.G.'nin de Yunus Emre Geçti gibi çok sayıda suçtan kaydının olduğu ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa'da ise 15 yaşındaki Abdullatif Davvara adındaki Suriyeli çocuğun öldürülmesine karıştıkları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı.

Pazar günü polis tarafından yakalanıp götürüldüğü karakoldan firar eden Yunus Emre Geçti (19), gece yarısı kendisini yakalamaya çalışan polislerle yaşanan arbede sırasında kaptığı silahla ateş açmış, çıkan çatışmada 27 yaşındaki 1 yıllık polis memuru Şeyda Yılmaz şehit düşmüştü. İki kişinin de yaralandığı olaydan kaçan Yunus Emre Geçti ilerleyen saatlerde yakalanırken, Geçti'nin kuzeni K.G.'nin silahlı pozlarını sosyal medyadan paylaştığı görüldü.

Çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı

Şeyda Yılmaz'ın şehit olduğu gün yapılan paylaşımlar üzerine harekete geçen polis, şüpheli K.G.'yi, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde evinde gözaltına aldı. Şüphelinin ilk sorgulamasında Yunus Emre Geçti gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. K.G., ateşli silahlarla ilgili yasaya muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Suriyeli Abdullatif'in öldürülmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Cumartesi akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Yenimahalle'de meydana gelen ve Abdullatif Davvara adlı 15 yaşındaki Suriyeli çocuğun ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili de 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan kontrolde; M.F.T.(18) ve A.O.(15) isimli şahıslarla maktül şahsın parkta oturduğu sırada parka yaya olarak kafalarında kask olan iki şahsın geldiği, maktül şahsa ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlaşılmış, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Olayı gerçekleştiren K.C.Ö.(18) ve F.C.U.(18) isimli şahıslarla olayla ilgisi olan Ö.C.U.(20), R.K.(23) ve M.T.(18) isimli şahıslar olmak üzere toplam 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. Araştırmalarda; şüpheli şahıslarla maktül şahsın geçmiş tarihte kavga ettikleri, olayın intikam saikiyle meydana geldiği düşünülmektedir. Konu ile ilgili kasten öldürme suçundan yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.