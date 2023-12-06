Üye Girişi
Haberler

Kırmızı Bültenle Aranan Organize Suç Örgütü Lideri İstanbul'da Yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDIİSTANBUL İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan'ın Fatih'te yakalandığını açıkladı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

İSTANBUL İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan organize suç örgütünün elebaşı olan Shaun Monaghan'ın Fatih'te yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 'Silahlı Organize Suç Örgütünün' Elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan Kafes -16 operasyonuyla yakalandı. Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiç birine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya açıklamasının devamında "İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Silahlı Yaralama ve Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalandı. Shaun Monaghan'ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, Silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, Örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

FATİH'TE OTELDE YAKALANDI

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde

05.12.2023 tarihinde Fatih'te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İçişleri Bakanı İstanbul Fatih Güvenlik Yakalama Suç Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 6 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (6 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title