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Silahlı Kuyumcu Soygununda 4 Zanlı Tutuklandı

Silahlı Kuyumcu Soygununda 4 Zanlı Tutuklandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli ve gözcülük yapan 1 zanlı tutuklandı. Olay, yüzleri maskeli şüphelilerin kuyumcudan altın çalmasıyla gerçekleşti. Zanlılardan biri adliye çıkışında pişman olduklarını belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli ile gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı tutuklandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanından 10 Ocak'ta hırsızlık yapılmasına ilişkin yakalanan şüpheliler E.Ü (21), C.Ç. (21) ve kardeşi R.Ç. (19) ile onlara gözcülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan R.K'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak Safranbolu Adliyesi'ne getirilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden biri adliye çıkışında bir gazetecinin "pişman mısınız?" sorusuna "pişmanız" cevabını verdi.

Öte yandan hırsızlık yapan 3 şüphelinin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, gözcü R.K'nin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Olay

10 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli silahlı şüpheliler, 3 çalışanı etkisiz hale getirip, altınları gasbederek olay yerinden uzaklaşmıştı.

Zanlıları yakalamak için çalışma başlatan polis, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki kanyonda, çanta içinde bir miktar altın ve şüphelilerin kaçtığı yönde 2 silah ele geçirmişti.

Olayın ardından kaçan 3 şüpheli ile onlara gözcülük yaptığı belirlenen 1 zanlı gözaltına alınmıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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