Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2) Güncel Haberler Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Soğuksu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan H.K. ve A.A. ile 2 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.K. ve A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Samsun Canik Güncel Haberler

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