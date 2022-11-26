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Silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı (2)

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Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Soğuksu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla yaralanan H.K. ve A.A. ile 2 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan H.K. ve A.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Canik Güncel Haberler

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