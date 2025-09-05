Silahlı Kavga: İki Kardeşi Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde su borusu yüzünden çıkan bir kavgada iki kardeşi silahla öldüren H.T. tutuklandı. Olayın ardından zanlı adliyeye sevk edilerek cezaevine gönderildi.
Aydıntepe Mahallesi Zembek mevkisinde dün su borusu nedeniyle çıkan kavgada Mehmet ve kardeşi Hasan Ballı'yı silahla ateş ederek öldüren H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
H.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Mehmet ve Hasan Ballı'nın cenazeleri, Aydıntepe Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel