Haberler

Silahlı Kavga: İki Kardeş Kaçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gayrimenkul ofisinde meydana gelen silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, iki kardeş ise kaçtı. Olayın detayları ve kaçan kardeşlerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

KAÇAN 2 KARDEŞ ARANIYOR

Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. İki grup arasında geçen hafta çıkan anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla Ahmet Koç'un olay yerine geldiği, burada oturduğu sırada kardeşi A.K. ile Alper Al'ı çağırdığı öğrenildi. A.K. ve elinde av tüfeği bulunan Alper Al'ın otomobille olay yerine geldiği ve ikilinin iş yerine girdiği belirtildi. Bu sırada çıkan tartışmanın ardından Ahmet Koç'un silahla vurulması sonucu olay yerinde öldüğü, av tüfeğiyle kaçmaya çalışan Alper Al'ın ise arkadan açılan ateşle vurularak hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin olaya karıştığı tespit edildi. Kaçan İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin yakalanması için polisin geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

İmamoğlu "Katılmayacağım" dedi, hakim zorla getirme talimatı verdi
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var

"Para var huzur var" dedirten video
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü

Dev maç savaşa dönüştü
Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı

Louvre Müzesi 7 dakikada nasıl soyuldu? 138 kamera detayı
GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı

GENAR Araştırma, KKTC seçimlerinde fena çuvalladı
Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız oğlum, ne yapıyorsun?

Osman Pamukoğlu'nun şaşıp kaldığı an: Dağda mıyız, ne yapıyorsun?
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular

Fas'tan tarihi başarı: Finalde Arjantin'i yenip şampiyon oldular
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.