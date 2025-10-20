Silahlı Kavga: İki Kardeş Kaçtı

KAÇAN 2 KARDEŞ ARANIYOR

Antalya'nın Serik ilçesindeki gayrimenkul ofisinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. İki grup arasında geçen hafta çıkan anlaşmazlığın çözülmesi amacıyla Ahmet Koç'un olay yerine geldiği, burada oturduğu sırada kardeşi A.K. ile Alper Al'ı çağırdığı öğrenildi. A.K. ve elinde av tüfeği bulunan Alper Al'ın otomobille olay yerine geldiği ve ikilinin iş yerine girdiği belirtildi. Bu sırada çıkan tartışmanın ardından Ahmet Koç'un silahla vurulması sonucu olay yerinde öldüğü, av tüfeğiyle kaçmaya çalışan Alper Al'ın ise arkadan açılan ateşle vurularak hayatını kaybettiği kaydedildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin olaya karıştığı tespit edildi. Kaçan İ.Y. ve T.Y. kardeşlerin yakalanması için polisin geniş kapsamlı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.