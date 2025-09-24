Haberler

Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde gerçekleşen silahlı kavgada, aralarında husumet bulunan 3 kişi arasında çıkan tartışmada 27 yaşındaki Taha Görkem Deniz hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 2 şüpheli yakalandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Aziz Duran Parkı mevkisinde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen K.Ç. (20) ve yanındaki A.B. (19) ile Taha Görkem Deniz (27) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda tabancayla ateş açılması sonucu Deniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
