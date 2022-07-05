Silahlı isyancı örgüt ELN yeni hükümetle barış görüşmesine hazır olduğunu duyurdu

Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile barış görüşmelerini sürdürmeye istekli olduğunu bildirdi.

Gerçek ismi Eliecer Herlinto Chamorro olan ELN lideri "Antonio Garcia" açıklamasında, seçim sonuçlarının ülkeye barış getirmesi için yeni kurulacak hükümetle masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

Devletle daha önce başlatılan barış görüşmelerini hatırlatan Garcia, "Mevcut hükümet dışında, 5 farklı hükümetle sırasıyla görüşmeler yaptık ve burada Kolombiya'yı daha adil, daha eşitlikçi ve daha demokratik bir ülke yapma yolunda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Örgütün lideri Nicolas Rodriguez Bautista'nın sağlık nedenleri dolayısıyla görevinden ayrılmasının ardından ELN'nin komutasını üstlenen Garcia, bugün ELN'in 58 yaşını kutladığını duyurdu.

Petro'nun ülkede cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından sonra ELN, 21 Haziran'daki açıklamasında, "Örgüt Şubat 2017'de, Ekvador'un başkenti Kito'da başlayan barış sürecini devam ettirme eğilimini sürdürüyor." ifadesine yer vererek barış görüşmelerine açık olduğunu kaydetmişti.

Petro, cumhurbaşkanlığı kampanyası sürecinde ELN ile daha önce başlayan ancak başarısız olan müzakerelerin nihayete ulaşması için çaba harcayacağını belirtmişti.

Kolombiya'da, 20 Haziran'da, düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Petro, yüzde 50,46 ile en çok oy alarak Kolombiya'nın 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

ELN ile müzakereler

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Cumhurbaşkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve tüm rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.

Kanlı saldırı

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulu'nun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.