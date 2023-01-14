Silahlı isyancı örgüt ELN, Kolombiya hükümetinin 'acil toplantı' talebini kabul etti

Silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), Meksika'da 23 Ocak'ta başlaması beklenen müzakereler öncesi Kolombiya hükümetinin "acil toplantı" talebine olumlu yanıt verdi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, 17 Ocak'ta yapılması beklenen toplantıya, hükümeti temsilen M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino ve Barış komiseri Danilo Rueda'nın katılacağı, ELN adına da Pablo Beltran'ın orada bulunacağı bildirildi.

Tarafların, ikili ateşkes konularını ve Meksika'daki müzakereler öncesi izlenecek yol haritasını ele alacakları bilgisi paylaşıldı.

Örgütün sitesinden 9 Ocak'ta yapılan açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin tek taraflı sözleri nedeniyle barış sürecinin "kriz" içinde olduğu iddia edilmişti.

Kolombiya, ELN'ye yönelik 6 aylık ateşkesi askıya almıştı

ELN'nin, Cumhurbaşkanı Petro'nun 6 aylık ateşkes sağlandığı açıklamasını 3 Ocak'ta yalanlamasının ardından hükümet, 4 Ocak'ta bu örgütle yapılan ateşkesin iptal edildiğini bildirmişti.

3 yıl sonra müzakere masasına dönüş

Venezuela'nın garantörlük ve ev sahipliğinde başkent Karakas'ta bir araya gelen taraflar, 2019'da askıya alınan barış görüşmelerini 22 Kasım 2022'de yeniden başlatmıştı.

Norveç ve Venezuela gözlemcilerinin de hazır bulunduğu görüşmeye, Kolombiya hükümeti adına M-19 (19 Nisan hareketi) eski üyesi Otty Patino, ELN heyetine ise Pablo Beltran liderlik etmişti.

İlk tur görüşmelerinde 13 Aralık 2022'de ateşkese varılamamış ancak bazı bölgelerde insani yardım ve hapisteki ELN militanlarının şartlarını iyileştirme kararı alınmıştı.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan ve 7 Ağustos 2022'de görevi devralan sol görüşlü Gustavo Petro, iktidara geldiğinde Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) ile 2016 Barış Anlaşması'nı uygulamaya ve ELN ile barış görüşmeleri yapmaya söz vermişti.

ELN ile müzakerelerin geçmişi

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere Santos döneminde başlamıştı. Müzakereler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Havana'ya taşınmıştı.

Uzmanlara göre, finansmanını uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı madencilik ve adam kaçırma gibi yöntemlerle sağladığı tahmin edilen ve 2 binden fazla mensubu bulunan ELN ile Kolombiya hükümeti arasındaki önceki müzakere girişimleri, örgütün içindeki dağınık güç ayrılığı ve radikal tavırlar nedeniyle ilerleyememişti.

Müzakereler, örgütün 2019'da bir polis okuluna düzenlediği ve 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından dönemin Cumhurbaşkanı Ivan Duque tarafından askıya alınmıştı.