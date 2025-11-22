Silahlı Cinayet Zanlısı İnegöl'de Yakalandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı bir kişiyi tüfekle öldüren İlyas D., İnegöl'de polise yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İNEGÖL'DE YAKALANDI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde tartıştığı Erdal Gündüz'ü tüfekle öldürdükten sonra polislere de ateş açan İlyas D. (37), İnegöl'de yakalandı. Şüphelinin kullandığı tüfek, 41 BAU 794 plakalı aracında, arka koltuğun altına gizlenmiş şekilde bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel