Silahlı Çatışma Sonrası 8 Şüpheli Tutuklandı
Antalya'da meydana gelen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
8 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
