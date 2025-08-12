Silahlı Çatışma Sonrası 8 Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da meydana gelen silahlı çatışmada bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olay sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrası gözaltına alınan 9 şüpheliden adliyeye sevk edilen 8'i tutuklandı, 1 kişinin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

