Silahla Yaralama Olayında Zanlı Tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde, alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı, karakola teslim olduktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı.
Alaçam Caddesi'nde dün kıraathanede iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Ö.L.A'yı silahla yaraladıktan sonra karakola teslim olan Ö.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.