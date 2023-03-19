Silahla vurulan otomobil sürücüsü yaralı halde gittiği polis merkezinden hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tabancayla vurulan, yaralı halde polis merkezine giden otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Sanayi Mahallesi Sanayi Sitesi'nde A.Ö. ile Ö.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Ö.Y, olay yerinden otomobille uzaklaşmaya çalışan A.Ö'nün arkasından tabancayla ateş etti.

Mermilerden birinin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan A.Ö, otomobiliyle polis merkezine gitti.

A.Ö, 112 Acil Sağlık ekibince götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Ö.Y'nin ifadesinde A.Ö. ile aralarında alacak meselesinden tartışma çıktığını iddia ettiği öğrenildi.