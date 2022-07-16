SİLAHLA ŞAKALAŞIRKEN AKRABASINI ÇENESİNDEN VURDU KARAMAN'da M.U. (17), elinde tabancayla şakalaşırken kazara tetiğe dokunması sonucu akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı. KARAMAN'da M.U. (17), elinde tabancayla şakalaşırken kazara tetiğe dokunması sonucu akrabası Melih U.'yu (17), çenesinden yaraladı. Olay, bugün saat 20.30 sıralarında Kirişçi Mahallesi İbrahim Baran Caddesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. M.U., elinde tabancayla akrabası Melih U. ile şakalaşırken kazara tetiğe dokundu. Ateş alan tabancadan çıkan mermi Melih U.'nun çenesine isabet etti. Kanlar içinde kalan Melih U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlike kaydı bulunan Melih U. ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.U. polis tarafından gözaltına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karaman Güncel Haberler

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