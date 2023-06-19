Samsun'un Bafra ilçesinde silahla oynarken kendini vuran şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ö. (26), Evliya Çelebi Sokak'taki evinde silahla oynarken, silahın ateş alması sonucu kurşun sol bacağına isabet ederek yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayda kullanılan ruhsatsız silahı ele geçirdi.

Kendini vuran B.Ö.'ye "silahla yaralama ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı. - SAMSUN