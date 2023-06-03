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Silahla kız kaçırma kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Silahla kız kaçırma kavgasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Mehter Çeşme'de iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı.

Mehter Çeşme'de iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır üç kişi yaralandı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız kaçırma meselesi yüzünden kızın kaçırıldığı eve gelen taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada silah ve bıçak kullanıldı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olayda biri kadın toplam üç kişi silah ve bıçakla yaralandı. Yaralanan bir erkeğin durumunun ise ağır olduğu ve hastanede tedavi altında öğrenildi. Polis ekipleri konuya karışan şahısları gözaltına alırken, çevrede ise inceleme yaparak delil topladı.

Polis ekiplerinin çok yönlü araştırması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

kavga Çeşme Güncel Haberler

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