Silahla eşinin kapısına dayanan şüpheli, KADES uygulaması sayesinde yakalandı
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Sultanbeyli'de bir kadın, silahla kapısına gelen boşanma aşamasındaki eşini, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisi harekete geçirerek yakalattı.
Sultanbeyli'de bir kadın, silahla kapısına gelen boşanma aşamasındaki eşini, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) üzerinden polisi harekete geçirerek yakalattı.
Alınan bilgiye göre, babasının evinde kalan H.Ö'nün boşanma aşamasındaki eşi S.Ö. (40), 13 Mayıs'ta silahla evin kapısına geldi.
S.Ö'nün kapıya ateş etmesi üzerine, H.Ö'nün KADES uygulaması üzerinden bildirimde bulunmasıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö, tutuklandı.