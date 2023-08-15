Silahla başından vurdu, ardından hastaneye getirdi

Elazığ'da bir tartışma sonucunda şüpheli, önce silahla başından vurduğu kişiyi ardından araçla hastaneye getirdi. Yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Önce silahla başından vurdu ardından araçla hastaneye getirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da tartıştığı şahıs önce silahla başından vurup ardından araçla hastaneye getiren şüpheli ve arkadaşları, gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, C.T. ile Serkan Tosun arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli C.T. çıkardığı tabanca ile Tosunlu'nu kafasından vurdu. Şüpheli C.T., bir süre sonra başından vurduğu Tosunlu'yu şahsi aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirdi. Başından ağır yaralanan Serkan Tosunlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.T. ile birlikte toplamda 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.