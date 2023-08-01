Adana'da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini tabancayla öldürdü. Yakalanıp tutuklanan şüphelinin 'Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim' dediği öğrenildi.

Silahla ateş edip elektriği kesti, kendisine kızan kuzenini "dövemem" diyip öldürdü

Adana'da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini tabancayla öldürdü

Yakalanıp tutuklanan şüphelinin "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da gece havaya tüfekle ateş edip elektrik telinin kopmasına ve akımın gitmesine neden olan bir kişi, bu duruma sinirlenen kuzenini de tabancayla öldürdü.

Edinilen bilgiyle göre olay, 26 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkan Abdullah Başbudak (27), pompalı tüfekle rastgele defalarca ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, elektrik direğine isabet edince elektrikler kesildi. Bunun üzerine Başbudak'ın üst katında oturan kuzeni Rafet Deveci pencereye çıkıp, "Neden silah sıkıyorsun? Elektrikler kesildi" diyerek tepki gösterdi. Başbudak'ın küfretmesiyle başlayan tartışma, Deveci'nin sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Başbudak, elindeki tüfeği bırakıp, tabancayla Deveci'ye 5 el ateş etti. Göğüs ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Deveci, kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

"Dövemezdim, ateş ettim"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak'ı, Mücahitler Caddesi'nde motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Başbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.