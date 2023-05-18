Silahıyla yine kapıya dayandı, KADES sayesinde yakalandı

SERBEST KALDI YİNE GELDİ

Eşi Serkan Öztürk (40) tarafından şiddet gören 3 çocuk annesi H.Ö. (40) yaklaşık 15 ay önce babasının Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Çocuklarını görmek için kayınpederi Aydın Birlik'in evinin önüne gelen Serkan Öztürk, dışarıda çocuklarını gördükten sonra kayınpederini arayarak kendisi ile görüşmek istedi. Kayınpederi ile iletişim kurmayan Öztürk, silah ve molotofkokteyli ile yukarı çıktı. Güvenlik kamerasının önünde ise 18 yaşındaki oğlunun beklemesini istedi. Kapının açılmamasının ardından Öztürk, elinde silahla bağırarak tehditler savurdu. Daha sonra yanında getirdiği molotofkokteyli evin kapısına bırakarak olay yerinden kaçtı. H.Ö.'nün KADES uygulamasını kullanarak ihbarda bulunması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eve geldi. Polisin çalışmasıyla 1 günde yakalanan Öztürk 'Silahla Tehdit ve Hakaret' suçundan 5 Mayıs'ta tutuklandı. Öztürk, 5 gün sonra ise serbest bırakıldı. Serbest bırakıldıktan 3 gün sonra 13 Mayıs'ta sabah 06.30 sıralarında oğlunun arkadaşını rehin alarak kapıya gelen Öztürk, silahla evin kapısına ateş etti. Aile, KADES uygulamasını kullanarak tekrar ihbarda bulundu. Polis kısa sürede eve gelerek kapı önünde Öztürk yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öztürk yine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"DIŞARI ÇIKMA İHTİMALİ OLDUĞU SÖYLENDİ"Yaşananları anlatan kadının babası Aydın Birlik, "Oğlunun arkadaşını rehin alarak, oğlunu da dışarı çağırarak merdivende 17 dakika oğlunu döverek, yatırarak, sarılarak, tabancasını çekerek çelik kapıya ateş etti. Biz zaten polisi çağırmıştık. İçeriden seyrediyorduk, herkesin psikolojisi bozuldu. Polisin geleceğini biliyorduk, polis görevini yapıyor. İş hakim ve savcılara kalıyor. Hakim ve savcılardan destek bekliyoruz. Lütfen bu psikopatı dışarılarda gezdirmesinler. Gerekli cezayı versinler, hastaysa tedavi edilsin. Biz şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlum çocuklarını alıp il değiştirdi, işinden de ayrılacak. Biz de şu an daire arıyoruz. Saldırıdan sonra tutuklandı. Avukatım görüştü, 1-2 ay daha içeride kalabileceği belirtildi. Dışarı çıkma ihtimali olduğu söylendi. Dışarı çıkınca kızıma kelepçe takacaklarmış. Yaklaşınca farkında olacaklarmış, adamlar neler biliyor bunu şarja takmıyorlar. Polisi çağıralım da polis ne kadar sürede gelecek? Biz korunmak zorundayız. Polis kapımızda nöbet tutamaz. Adaleti biz sağlamayalım, devlet sağlasın" dedi.