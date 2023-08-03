Silahçı Taha Tayfun Bağcı: "Yasa dışı silah alanlar psikolojik testten ve güvenlik soruşturmasından geçmiyor"

- Silahçılar, yasa dışı silahlanmaya caydırıcı önlemler istiyor

KAYSERİ Kayseri'de silahçılık yapan Taha Tayfun Bağcı, yasadışı silahlanmanın önüne geçilmesi için caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı tekel bayisi baskını, yasa dışı silahlanması gündeme getirirken, Kayseri'deki silahçılarda yasadışı silahlanmaya karşı caydırıcı önlemlerin alınmasını istedi. Silahçı Taha Tayfun Bağcı, "Ülkemizdeki en büyük sorun mevcut yönetmeliklerdeki açıklar ve yaptırımlardır. Bu yaptırımların az olması da yasa dışı silahlanmayı teşvik edecek noktaya gelmiş durumda. Bugün bir kişinin ruhsatlı silah sahibi olabilmesi için taşıma ruhsatına 35-40 bin TL arasında masraf ederken, ruhsatsız silahı bulunan bir kişi hiçbir olaya karışmadan yakalanmış olsa bile aldığı ceza bunun 3'te 1 oranında. Bu da insanları yasa dışı silah almaya yöneltiyor. Yasa dışı silah aldıkları zamanda hiçbir şekilde psikolojik test, güvenlik soruşturmasından geçmiyor. Bunlarda istenmeyen olaylara neden oluyor. Bunların önlenmesi için mevcut yönetmeliklerin baştan aşağıya elden geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"Psikolojik durumu yerinde olmayan, herhangi bir suça meyilli kişiler silahları rahatlıkla alabiliyor"

Bağcı, "Gerek silah satın almayla ilgili süreçte gerekse silahlı suçlarla alakalı yaptırımlarda başlatan aşağıya gözden geçirilmesi lazım. Yaptırımın çok daha fazla olması lazım. Şuan bir silah alma maliyetinin altında bir ceza var. Bundan dolayı da psikolojik durumu yerinde olmayan, herhangi bir suça meyilli kişiler silahları rahatlıkla alabiliyor. Resmi verilerde ülkemizde 40 milyona yakın silah olduğu ve 4 milyonun kayıt altında olduğu belirtiliyor. Bu ciddi bir sorun" dedi.