Silah zoruyla kaçılan güvenlik görevlisi genç kız, şikayetçi olmadı

ADANA'da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ.'yi (25) tabancayla havaya 2 el ateş ederek kaçırıp ertesi gün serbest bırakan Enes A. (25) ve ona yardım eden H.C.S. (23) yakalandı. H.İ.'nin şikayetçi olmadığı Enes A., genç kızla sevgili olduklarını, zorla kaçırmadığını, yakında evleneceklerini söyledi. Enes A., tutuklanırken, H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 14 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesinin Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan H.İ. mesaideyken yanına gelen Enes A. genç kızla konuşmak istedi. H.İ.'nin bu isteği geri çevirmesi üzerine öfkelenen Enes A., genç kızı zorla otomobile bindirmeye çalıştı. H.İ. direnince Enes A., üzerindeki tabancayı çıkarıp havaya 2 el ateş açtı. Enes A. daha sonra H.İ.'yi otomobile bindirip bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri, ihbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatırken, Enes A. ertesi gün H.İ.'yi serbest bıraktı. Polis, kaçan Enes A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kızın şikayetçi olmadığı Enes A. ve H.C.S. adliyeye sevk edildi. Enes A. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Allah doğrunun yanındadır" dedi. Enes A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken H.C.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.