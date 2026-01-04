Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı operasyonunda, 202 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: 14 il merkezli 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığına' yönelik son 2 haftadır jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet uzun namlulu tüfek ele geçirdik. 202 şüpheliyi yakaladık. 4 adet kaçak silah imalathanesini deşifre ettik.
