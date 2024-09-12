Silah tutukluk yapınca kaçan şüpheli yakalandı
Samsun'da husumetlisine tabanca çekip, silah tutukluk yapınca kaçan Batuhan Aksu (27), 35 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.
SAMSUN'da husumetlisine tabanca çekip, silah tutukluk yapınca kaçan Batuhan Aksu (27), 35 gün sonra yakalanıp, tutuklandı.
Olay, 8 Ağustos'ta akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Batuhan Aksu, husumetlisi olduğu L.B.'ye (27) tabanca çekti fakat silah tutukluk yaptı. Aksu kaçarken, polis şikayet sonrası çalışma başlattı. Şüpheli olaydan 35 gün sonra Atakum ilçesinde ruhsatsız tabancası ile yakalandı. 4 suçtan daha aranan Batuhan Aksu, işlemleri sonrası tutuklandı.