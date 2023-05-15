Silah ticareti şüphelisinin evinde 76 tabanca bulundu

İZMİR'in Tire ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 16 tabanca, 56 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İZMİR'in Tire ilçesinde, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 16 tabanca, 56 kurusıkı tabanca, çok sayıda mermi ve tabanca yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ödemiş Organize Büro ekipleri, Tire'de yaşayan O.A.'nın evinde yasa dışı yollarla silah imal ve ticareti yaptığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramada 16 tabanca, 56 kurusıkı tabanca, 24 mermi, 248 tabanca parçası, silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli O.A. hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.