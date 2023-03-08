Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN ASKER, BİNGÖL'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Güncel Haberler

SİLAH KAZASI SONUCU ŞEHİT OLAN ASKER, BİNGÖL'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın cenazesi, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın cenazesi, memleketi Bingöl'de toprağa verildi.

Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, 18 Şubat'ta, mevzide silah kazası sonucu ağır yaralandı. Ankara'da tedaviye alınan Avunan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit oldu. Şehit Avunan'ın cenazesi, defnedilmek üzere askeri uçak ile memleketi Bingöl'e getirildi. Havalimanından alınarak defnedilmek üzere Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyüne götürülen şehidin cenazesi, burada düzenlenen törenle dualar eşliğinde toprağa verildi. Törene ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, il protokolü, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title