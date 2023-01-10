Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı Güncel Haberler Konya'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. Konya'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçtaki aramada, 15 ruhsatsız tabanca, bunlara ait şarjörler, 1 ruhsatsız av tüfeği ve tabanca mermileri ele geçirildi. Otomobildeki şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, silahların Beyşehir ilçesindeki bir iş yerinden teslim alındığı tespit edildi. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreste yaptıkları aramalarda, 2 tabanca, 5 kısa namlulu pompalı tüfek, 10 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 17 tabanca fişeği, 265 tabanca şarjörü, 8 av tüfeği şarjörü ile çok sayıda silah parçası ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.