Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 4 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
İlçede yapılan operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet 7.65 mm çapında, 77 adet ise 9.65 mm çapında tabanca mermisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ş, M.Ş, A.İ. ve A.K. hakkında 6136 Sayılı Kanun'a muhalefetten adli işlem başlatıldı.